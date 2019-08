Cesena calcio, anche Zerbin convocato per il debutto

A sorpresa c’è anche Zerbin nell’elenco dei 23 convocati di Francesco Modesto per il debutto del Cesena in campionato. Il ventenne attaccante esterno di proprietà del Napoli si è allenato questa mattina per la prima volta con i compagni dopo quasi un mese di stop per infortunio e domani sarà in panchina per onor di firma. Due i dubbi per il tecnico: Maddaloni o Ciofi in difesa, Butic o Sarao al centro dell’attacco. Saranno oltre mille i tifosi del Cesena al seguito. Prevendita aperta fino alle ore 19.



Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: