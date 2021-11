Cesena, caduti di guerra: distrutta la corona in loro onore

Vandalismo notturno messo sotto osservazione dai carabinieri, perché questa volta potrebbe non essere una semplice bravata fatta da qualche stupido annoiato. A essere presa di mira è stata infatti una delle corone d’alloro posate in vari punti della città in occasione della Giornata del 4 novembre dedicata all’unità nazionale e alle forze armate. Qualcuno ha strappato un pezzo, precisamente il lembo con il nastro tricolore, da quella appesa sotto la lapide sulla facciata dell’ex scuola elementare di Macerone, che riporta i nomi dei 27 abitanti di quella località caduti durante la prima guerra mondiale, nel periodo tra il 1915 e il 1918. L’edificio su cui venne posta nel 1933 si trova lungo via Cesenatico e oggi è un centro sociale di quartiere, dove hanno sede la storica Polisportiva locale “5 Cerchi”, la scuola subacquea “Cesena blu”, la sezione cesenate del Club Alpino Italiano e i volontari de “Il Mantello di San Martino”, impegnati nell’assistenza a persone povere. Lo scempio, di cui è rimastra traccia sul davanzale di una finestra al piano terra, proprio sotto la corona posizionata giovedì scorso, è stato notato ieri mattina e ne sono state tempestivamente informate le forze dell’ordine. Sul posto si è presentato un militare dell’Arma, che ha fatto rilievi fotografici. Il sospetto, su cui verranno fatti i dovuti accertamenti, è che il gesto compiuto possa avere un movente “politico” di natura eversiva, o comunque sia un atto ostile alle istituzioni democratiche.