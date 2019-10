Cesena, bocciato 7 volte alla patente manda l'amico al suo posto

CESENA. Bocciato per ben sette volte all'esame della patente aveva chiesto a un amico di presentarsi alla Motorizzazione al posto suo. Ma lo stratagemma, oltre a non servire per ottenere il permesso di guida (anche il connazionale si è dimostrato carente nella preparazione tanto da commettere sei errori ed essere bocciato) è costato ai due nigeriani, uno di Cesena e l'altro di Senigallia, la denuncia per sostituzione di persona. Sono stati gli stessi esaminatori a chiedere ieri mattina l'intervento della Polizia stradale per dubbi insorti sul documento di identità presentato dal candidato.

