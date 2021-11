Cesena: bandito solitario col coltello in farmacia

Bandito solitario in azione alla Farmacia di Martorano. Il colpo è stato messo a segno alle 19.20 quando la farmacia posta lungo la via Ravennate nel cuore della frazione si avviava alla chiusura. All’interno è entrato un uomo. Alto circa 180 centimetri, senza particolari inflessioni dialettali nella voce e con il volto coperto da un cappuccio. Ha estratto di tasca un coltello ed ha minacciato le farmaciste per farsi consegnare quanto più possibile dell’incasso di giornata. L’uomo è scappato con in tasca un bottino che è ancora in via di quantificazione ma che potrebbe aggirarsi dai primi conteggi attorno ai 600 euro circa. Poi si è allontanato a piedi. Scappando nelle laterali verso la campagna.