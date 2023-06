Cesena, Avis: “Donare sangue è un dovere civico”. Lunedì incontro a Ponte Pietra

Avis Cesena, in collaborazione con il Consiglio del Quartiere Al Mare, nell’ambito della campagna informativa per sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue incontra i cittadini lunedì 5 giugno alle ore 21 presso il Parco Casa Rossa, in Via Cesenatico 1795 a Ponte Pietra. “Donare il sangue – spiega il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi – è un gesto concreto di solidarietà. Significa letteralmente donare una parte di sè e della propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo, qualcuno che ne ha un reale ed urgente bisogno, significa preoccuparsi ed agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita. E’ quindi, innanzitutto, un dovere civico. La disponibilità di sangue è infatti un patrimonio collettivo a cui ognuno di noi può attingere in caso di necessità ed in ogni momento. Una riserva di sangue che soddisfi il fabbisogno della nostra comunità è quindi una garanzia per la salute Il sangue e i suoi componenti sono presidi terapeutici indispensabili per la vita e purtroppo non sono riproducibili in laboratorio. Ciò significa che non esistono ad oggi alternative possibili alla donazione e se vogliamo una Sanità capace di prendersi cura di noi, non possiamo far appello solo sulla scienza e sulla medicina ma dobbiamo dare il nostro contributo”.