Cesena, auto storiche in centro: domenica 2 ottobre torna “Racing Point”

Racing Point Cesena torna a Cesena. Nata nel 2019 dall’idea di Francesco Tani e Simone Guerra, due giovani cesenati con una grande passione per le auto che hanno deciso di dar vita a un punto di ritrovo per i possessori di auto Racing e Vintage e tutti coloro che vogliano vedere dal vivo i bolidi che hanno fatto la storia delle quattro ruote, la manifestazione sarà ospitata in centro domenica 2 ottobre, a partire dalle ore 16. Nel corso del pomeriggio, che inizierà con il corteo delle auto dall’Ippodromo, alcune attività commerciali del centro storico saranno aperte proponendo ai cesenati e a tutti coloro che saranno a Cesena una bella giornata di festa.

Un’idea nata quasi per gioco che nei mesi ha riscosso sempre più partecipazione, in primis dalla Provincia, per poi arrivare a richiamare la curiosità in tutta la Regione Emilia-Romagna, con numerosi raduni su strada che hanno raggiunto il numero record di più di 300 auto. Un pubblico che vede la presenza di giovani appassionati (e non) che vogliano scoprire vetture nuove, fino ad arrivare agli adulti mossi dalla voglia di rivivere i fasti della propria infanzia.

Nel 2020 è nata la collaborazione con l’associazione Centro Anch’io al fine di proporre alla città di Cesena una giornata che vedesse una selezione delle migliori auto sfilare e stazionare fra le vie del Centro Storico, mostrandosi in tutto il loro splendore. Si è dato così vita ad un partecipatissimo evento (patrocinato dal Comune di Cesena) svoltosi il 7 ottobre 2020, progetto nato esclusivamente dalla passione di un gruppo di cesenati che hanno impiegato energie e risorse proprie per contribuire ad animare per un giorno il cuore della propria città. Evento ripetuto poi nel 2021 con un successo sempre più tangibile e un pubblico sempre più in espansione.

Anche in questo 2022 si è deciso di riproporre l’iniziativa organizzando la terza edizione di Racing Point Expo prevista per domenica 2 ottobre. Dalle ore 16 un centinaio di auto provenienti anche da fuori regione (Firenze, Venezia) sfileranno per le strade del centro per poi disporsi lungo Corso Mazzini, fino a Piazza della Libertà, dando la possibilità di ammirare vetture uniche e fantastiche fino a tarda serata con la possibilità di rilassarsi con un buon aperitivo o degustando una cena negli ottimi ristoranti presenti.

Con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, l’intento è quello di offrire a Cesena l’opportunità di creare una manifestazione che negli anni possa crescere sempre più, ambendo a rappresentare un punto di riferimento del settore a livello nazionale e contribuendo all’animazione e al rilancio dell’intera città.