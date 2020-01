Il Cesena puntella il suo attacco con l’arrivo in dal Lecce della punta esterna palermitana (classe 1998) Simone Lo Faso. Si tratta di un giocatore quotatissimo fino a un paio d’anni fa che ora cerca il rilancio in Romagna. Lo Faso ha firmato un contratto fino al 30 giugno, arriva a titolo definitivo ma dalla stagione 2020-2021 è destinato a tornare a Lecce. In casa bianconera si registra anche il ritorno di Davide Munari, centrocampista classe 2000. Arriva a titolo definitivo dal Torino dov’era tornato al termine della scorsa stagione dopo le 16 presenze (con un gol) in maglia bianconera nello scorso campionato di serie D. Munari ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 e giocherà con il numero 11, lo stesso indossato nella sua prima parentesi in Romagna.