Cesena, armi e munizioni in casa: arrestato un 49enne

Aveva in casa una pistola, una carabina, munizioni e una balestra; in manette un 49enne cesenate. L'operazione è stata condotta nel pomeriggio di lunedì dai Carabinieri della Stazione di San Carlo di Cesena

I militari nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione hanno trovato un revolver a tamburo, di presumibile fabbricazione artigianale, caricato con 5 proiettili calibro 8, 15 cartucce da caccia, una carabina ad aria compressa con binocolo e una balestra con relativi 5 dardi.

L’uomo è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, tradotto presso il carcere di Forlì a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nella mattinata di martedì, su richiesta del magistrato di turno Lucia Spirito, il gip del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto e ha accolto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere. In attesa del giudizio l'uomo, difeso dall’avvocato di fiducia Marco Gramiacci, è stato nuovamente tradotto presso l’istituto penitenziario di Forlì, ove si trova tutt’ora ristretto.