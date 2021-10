Cesena: apello per la manutenzione dei parchi

Tavoli, giochi e arredi dei parchi pubblici avrebbero bisogno di una manutenzione periodica più puntuale.

La protesta su questo tema arriva da San Giorgio e riguarda in particolar modo le strutture in legno.

La frazione ha in particolare un’area verde dotata di presidi simili. È quella di via Montaletto a non molta distanza dal campo sportivo da calcio e dalla sede della Polisportiva Aurora.

«Nei parchi pubblici le panchine e i tavoli in legno quanto possono durare senza che non sia mai fatta la manutenzione? Intendiamo quanto possono durare nel tempo senza passare materiale impregnante e protettivo contro i rigori dell’inverno e il sole a picco dell’estate. Perché a San Giorgio sono anni e anni che non vengono curate queste strutture e si stanno deteriorando in maniera evidente».

La richiesta è quella di intervenire in sede conservativa. Anche perché a San Giorgio i posti simili per bambini e le famiglie sono veramente pochi e restare senza, non soltanto nel corso dell’estate, può essere un problema per chi intende passare momenti rilassanti all’aria aperta.