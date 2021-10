Cesena, al campus tutto pronto per la nuova sede del Dipartimento di Psicologia

È tutto pronto per l’edificazione della nuova sede del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, nuovo importante tassello per il rinnovato Campus di Cesena che sorge nell’area dell’Ex Zuccherificio. Il sito dove sorgerà il nuovo Dipartimento è stato presentato questa mattina alla stampa. È infatti terminata la prima fase propedeutica ai lavori di edificazione: un intervento che prevede quelle lavorazioni che contengono il maggior grado di imprevisto in modo da garantire una fase di edificazione più rapida e senza intoppi.

Sono state realizzate quindi tutte le indagini geologiche necessarie e sono state eseguite le operazioni di scavo di sbancamento totale di tutta l’area di sedime del fabbricato, insieme alle opere per il sostegno del marciapiede di via Quasimodo. È stato inoltre preparato il sito dei lavori con la sistemazione della recinzione e la creazione degli accessi al cantiere. Infine, tutta l’area è stata interessata dalle bonifiche del terreno con la rimozione dei materiali rinvenuti nel sito durante le operazioni di scavo profondo.

Questo intervento propedeutico – del valore di 550.000 euro – permetterà ora di far svolgere in maniera lineare e veloce la seconda fase dell’opera, quella di costruzione vera e propria, che avrà un quadro economico di circa 15 milioni di euro.