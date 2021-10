Cesena: 81enne scompare da casa, trovato e salvato dopo 7 ore

Per oltre sette ore i suoi familiari hanno temuto il peggio: scomparso da casa ad 81 anni e disorientato, poteva accadergli facilmente qualcosa di molto brutto. È stato ritrovato dopo un pomeriggio di intense ricerche che hanno coinvolto unità cinofile, protezione civile e carabinieri. Con un dispiegamento di forze che, partendo come base dalla zona dove l’uomo vive, si è allargato a macchia d’olio a tante zone della città.

Lui non è la prima volta che si allontana da casa. Soffre di una malattia progressiva che a volte lo disorienta e gli fa perdere il senso del tempo e dello spazio. In una occasione in passato aveva camminato addirittura fino a Milano Marittima prima che qualcuno riuscisse ad intercettarlo.

Oggi per l’ultima volta era stato visto verso le 13 a ridosso di casa, nella zona del Peep di S. Egidio. Mezz’ora più tardi era stato avvistato in una strada a non molta distanza camminare verso Martorano. Poi più nulla. L’impegno delle unità dispiegate in gran numero sul territorio si è concluso poco prima delle 20.30. Quando un parente lo ha avvistato in zona Ponte Nuovo. Stava bene ma non sapeva dove si trovava e dove andare. È stato soccorso dal 118 ma poi è stato fatto rientrare a casa e riconsegnato alle cure dei parenti.

1 di 3