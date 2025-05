Uccisa da una ruspa in spiaggia a Pinarella di Cervia, nuovo sopralluogo del pm

Nuovo sopralluogo stamane da parte del sostituto procuratore Lucrezia Ciriello per fare luce sulle cause dell’incidente di sabato 24 maggio 2025 a Pinarella di Cervia dove un 54enne su una ruspa cingolata ha ucciso durante una manovra in retromarcia una turista 66enne di Vicenza che stava passeggiando in spiaggia. Ancora al vaglio la posizione dell’uomo, già coinvolto in passato in un incidente mortale quando, alla guida di un furgone, investì e uccise un pensionato che stava attraversando la strada a Pisignano. Mentre proseguono gli accertamenti sulla tragedia di sabato, sull’accaduto è stato aperto un fascicolo in Procura.