Trovato decapitato il cadavere di Pamela Genini, la modella uccisa a ottobre da Gianluca Soncin

E‘ stato profanato e decapitato il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo sorso ottobre a Milano dall’ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, residente a Cervia. Il fatto è stato reso noto dalla trasmissione di Canale 5 “Dentro la notizia” e riportato dall’Ansa. La scoperta risale a lunedì. Il corpo della vittima si trovava al cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo e doveva essere trasferito dal loculo alla cappella di famiglia. Ora è sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria.