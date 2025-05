Tragedia di Pinarella, il legale dell’uomo che guidava la ruspa: “Manderemo una lettera di scuse al marito della donna uccisa”

«Il mio assistito mi ha chiesto di scrivere una lettera di scuse e condoglianze a suo nome da inviare nei prossimi giorni al marito della vittima».

A dichiararlo è Vittorio Manes, l’avvocato del 54enne che sabato mattina alla guida di una ruspa sulla spiaggia di Pinarella ha investito e ucciso Elisa Spadavecchia, la 66enne insegnante in pensione di Creazzo (Vicenza).

«Saranno giusto tre righe che invieremo non appena avremo il suo indirizzo di residenza - aggiunge Manes -. Spero possa essere gradita, per quel che può servire, anche se c’è chi in situazioni del genere non la ritiene opportuna. Un gesto che però mi sembra doveroso fare dopo la tragedia involontaria avvenuta e per far capire come anche il mio cliente sia rimasto molto scosso e dispiaciuto dell’accaduto».

