Tosiani, segretario regionale del Pd: “Sindaco di Cervia, vicenda molto dolorosa” VIDEO

CERVIA. Dopo il ritiro delle dimissioni da parte del sindaco dem di Cervia, Mattia Missiroli, ieri sera sono stati i consiglieri di maggioranza del Pd ad annunciare la volontà di dimettersi “per aprire una fase nuova. E’ certamente una vicenda molto dolorosa per quello che è successo”, afferma il segretario del Pd dell’Emilia-Romagna, Luigi Tosiani, oggi a margine della giornata di formazione “Europa Emilia-Romagna” che si svolge a Casalecchio. “Da parte nostra c’è attenzione e vicinanza alla comunità di Cervia- aggiunge Tosiani- e in particolare a quella del Pd di Cervia, che per questioni che non riguardano l’amministrazione comunale e il governo della città sta passando ore complicate e delicate”.