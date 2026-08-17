Terme di Cervia, svolta storica: la 6Maggio ha acquistato il 100% da Anusca

Il gruppo Anusca ha ceduto le sue partecipazioni a 6Maggio srl società unipersonale di Stefano Iseppi. L’operazione si è conclusa il 5 agosto 2026 e ha riguardato l’intero capitale sociale di Terme di Cervia srl.

Stefano Iseppi, già presidente della Società termale ravennate nonché AD delle Terme di Castel San Pietro e manager del gruppo Anusca, mette a frutto le competenze e le professionalità acquisite in campo termale, turistico e sanitario con l’obiettivo di dare continuità al percorso di rilancio avviato due anni fa. Questo passaggio di proprietà, completa una fase iniziata il 28 agosto 2024 quando il gruppo Anusca acquistò la quota di maggioranza della Società termale assumendone poi il pieno controllo. Il gruppo Anusca (l’acronimo sta per Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe) è emanazione dell’omonima Accademia e centro di formazione fondata nel 1980 a Castel San Pietro Terme da Paride Gullini che ne è stato per lunghi anni il lungimirante presidente.

«Esprimo grande soddisfazione per il percorso che si sta avviando - commenta Stefano Iseppi - convinto che esistano significative e ulteriori prospettive di crescita e sviluppo anche grazie a una “squadra” di lavoro che possiede importanti competenze ed un tratto umano che raramente si incontrano. Questa operazione - prosegue Iseppi - conferma anche il valore dell’intuizione di Paride Gullini che vide nelle Terme di Cervia un investimento tanto importante per il territorio quanto per l’Associazione».

«Oggi - dichiara Renzo Calvigioni, presidente di Anusca - partiamo da quella intuizione per generare nuovo valore per l’Associazione. Un valore da destinare alla nostra missione associativa, dando ulteriore sviluppo alla formazione di alta qualità per il personale e i dirigenti della Pubblica Amministrazione di tutto il Paese. L’operazione appena conclusa ci consentirà di migliorare l’offerta formativa ed i servizi a disposizione dei nostri associati per fornire quel supporto operativo che, da sempre, ci contraddistingue. Viene inoltre confermata la collaborazione tra Iseppi ed Anusca all’interno delle varie strutture del Gruppo».