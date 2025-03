Sposarsi a piedi nudi sulla sabbia: Cervia cavalca la nuova moda al “Fantini”

A piedi nudi sulla sabbia per dire il fatidico sì. Il Fantini club lancia la moda del “barefoot luxury”, ovvero l’eleganza senza la necessità di indossare la scarpe, sposandosi in riva al mare. L’ascesa di questo trend nel settore del wedding sta conquistando tante coppie che aspirano a scambiarsi l’anello, convolando a nozze. E il Fantini cala la sua “proposta esclusiva”, dalla cerimonia sulla sabbia ai servizi welness. “Come un matrimonio si trasforma in una esperienza indimenticabile per sposi e ospiti - è lo slogan dello stabilimento balneare -, con un connubio fra il fascino della Rivera e i servizi di alta gamma”. Nel frattempo aumentano le richieste per i pacchetti matrimoniali sulla spiaggia, tanto che si offrono cerimonie gratuite per soggiorni di almeno tre notti. Il Rosewood Mayakoba in Messico è tra le location più richieste per i matrimoni esclusivi, ma ora anche Cervia entra in questa speciale classifica - che include pure Ibiza e le isole greche - con il Fantini. La libertà sta alla base di questi matrimoni, che non hanno niente a che vedere con i riti tradizionali e con i locali chiusi. I fiori d’arancio trovano invece sfogo nella brezza marina, proprio dove tutto è “autentico”. Fra i servizi che accompagnano o seguono le nozze compaiono la cena sotto le stelle, i trattamenti rilassanti e i massaggi, il Dj set con performance dal vivo e cocktail bar sulla battigia. Oppure vi sono le soluzioni su misura, a base di allestimenti “eco chic”, attività dedicate agli ospiti come lo yoga e il brunch fra lo sciacquio del mare.