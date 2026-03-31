Spiaggia, la collera dei commercianti di Cervia. «Norme aggirate, controlli insufficienti»

Lungo il litorale «regole non rispettate e controlli insufficienti». Inizia così una dura presa di posizione da parte di un gruppo di commercianti di Cervia, che chiama in causa direttamente il comparto balneare e il sistema degli accertamenti che dovrebbe vigilare sul rispetto di regolamenti e ordinanze.
La critica piuttosto esplicita punta il dito contro eventi e intrattenimenti organizzati sul lungomare, che oltre a tendere una sorta di linea di confine tra spiaggia e centro (a favore della prima), sembrano beneficiare di condizioni agevolate rispetto alla città. Per questo viene lanciato un appello all’amministrazione commissariale in carica, affinché il litorale non diventi una zona franca approfittando della campagna elettorale in corso.