Sicurezza a Pinarella di Cervia: l’alleanza con la Regione porta a 150mila euro di interventi

La riqualificazione del Parco delle Dune, il potenziamento della videosorveglianza nell’area di viale Tritone, interventi sull’illuminazione e sugli arredi urbani. Al tempo stesso, il presidio del territorio da parte della Polizia locale insieme ad altre attività: iniziative di ascolto della comunità, impiego degli street tutor con funzioni di prevenzione dei rischi, informazione e mediazione, attivazione di una componente di educativa di strada rivolta in particolare ai giovani che frequentano i luoghi della movida.

Cervia potenzia le azioni per la sicurezza e la vivibilità dei propri spazi urbani, in particolare la zona di Pinarella, con un nuovo progetto di prevenzione integrata al centro dell’Accordo di programma approvato dalla Regione Emilia-Romagna insieme al Comune. Tra interventi infrastrutturali e attività sul campo, l’investimento complessivo del progetto “SicuriCervia Tritone: Fare Comunità a Pinarella” ammonta a 150mila euro, di cui 120mila stanziati dalla Regione e 30mila dal Comune. L’obiettivo è sviluppare nel comparto di viale Tritone un intervento integrato di sicurezza urbana, rigenerazione e coesione sociale, anche in risposta alle criticità connesse alla forte fluttuazione turistica stagionale, ai problemi di quiete e agli episodi di criminalità e degrado rilevati nell’area.

“Anche con il Comune di Cervia viene utilizzato l’approccio integrato che caratterizza gli altri Accordi di programma - afferma il presidente della Regione con delega alle Politiche per la sicurezza, Michele De Pascale -. Alle attività di controllo e presidio del territorio, in capo alle forze dell’ordine, come istituzioni possiamo e dobbiamo affiancare azioni di prevenzione capaci di contribuire concretamente alla sicurezza e alla vivibilità delle nostre città. Come Regione continuiamo a mettere a disposizione dei Comuni risorse e strumenti per costruire interventi mirati, scelti in base alle specifiche realtà. La proposta sviluppata con il Comune di Cervia per Pinarella rappresenta un’applicazione concreta di questo modello, che tiene conto del territorio e della sua forte stagionalità turistica”.

“È un intervento importante, che agisce su più punti - spiega il sindaco di Cervia, Mirko Boschetti - abbiamo deciso di candidarci quest’anno per l’area di viale Tritone, a Pinarella: una zona importante, sia per le tante attività giovanili che per la presenza di due parchi, molto frequentati. Investire sulla sicurezza è fondamentale, mettendo insieme più componenti: la riqualificazione degli spazi, il presidio e il controllo, la prevenzione sociale. Quest’ultima è fondamentale, e vuole essere una risposta per i residenti e i tanti giovani che vengono qui, soprattutto d’estate”.