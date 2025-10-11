Sicurezza a Cervia: la Regione finanzia il progetto per stazione e presidio sanitario

Creare luoghi più vitali per aumentare la sicurezza del territorio: è questo l’obiettivo dell’accordo di programma siglato tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Cervia approvato durante l’ultima seduta della Giunta regionale. Il progetto “Sicuricervia, comparto San Giorgio” mira a migliorare la sicurezza e la vivibilità del territorio, in particolare nell’area della stazione ferroviaria e del presidio sanitario di San Giorgio, attraverso interventi di prevenzione integrata e cura dello spazio decoro urbano.

Tramite l’accordo, la Regione Emilia-Romagna stanzia un contributo complessivo di 100mila euro a fronte di una spesa prevista di 125mila con una compartecipazione del Comune di Cervia di 25mila euro.

Il progetto prevede in particolare interventi di prevenzione ambientale, con il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di telecamere di videosorveglianza. Sono inclusi anche il posizionamento di nuovi arredi urbani (panchine, pensilina bus, ancoraggi performanti per biciclette, ecc). Per quanto riguarda le altre misure, saranno sviluppate azioni di animazione sociale e culturale, la realizzazione di eventi e l’allestimento di esposizioni temporanee in collaborazione con le associazioni locali.