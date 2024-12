cervia

Poca affluenza nei negozi di Milano Marittima per le vendite natalizie ma il volume degli affari e più o meno uguale all’anno precedente. Nella località lo shopping si concentra intorno alla rotonda Primo Maggio e nel viale Gramsci, dove il passeggio si intensifica durante i weekend.

«La gente viene apposta per fare dei bei regali - spiega Sabina Zabberoni, la titolare della boutique Julian - ma la passeggiata non è enorme. Per fortuna ci sono alcune iniziative anche se non erano in previsione, e ringraziamo che ci sono quelle perché altrimenti il quadro sarebbe davvero triste. Piuttosto il tempo non ci aiuta, piove e le condizioni meteo penalizzano il flusso. Rispetto all’anno scorso gli affari sono gli stessi ma c’è meno affluenza di famiglie perché manca la pista del ghiaccio».

Si parla intanto del Comitato di imprenditori che dovrebbe rilanciare Mi.Ma., e di cui si registrano già diverse adesioni.

«Se me lo chiedono io ci sono - annuncia la commerciante -, perché questo team di imprenditori sembra intenzionato a mettere soldi e anche voglia di fare. Tutto quello che è possibile per la località bisogna affrontarlo con determinazione».

Nel frattempo stanno per arrivare i saldi, però online ci sono già. Per Zabberoni «è giusto che a gennaio i clienti possano approfittare delle ultime occasioni, anche se la situazione mondiale è poco favorevole. Ma visto i prezzi alti del momento uno sconto aiuta».

Situazione capovolta invece a Cervia, dove lo shopping nel viale Roma va a gonfie vele. Si era parlato di un luogo decaduto e in crisi, dove le attività chiudono i battenti, e invece il viale storico di Cervia ha tirato fuori gli artigli.

«Le vendite natalizie vanno bene - spiega la titolare di Area 51 Daniela Monti -, stiamo lavorando e siamo contenti, mentre invece a Milano Marittima le feste vanno a rilento e c’è davvero pochissima gente».

Le luminarie del Roma hanno cambiato volto alla passeggiata ma anche in piazza Garibaldi si assiste a una rinascita del centro storico. E’ un via vai ininterrotto di gente che passa da una parte all’altra della porta a mare, complice anche la pista del ghiaccio e il travaso con il porto canale. Un fenomeno bene augurante anche per il prossimo anno, con la previsione di nuove attività che apriranno a breve. M.P.