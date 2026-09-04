Scuola al via: ristrutturazioni a Pisignano, Cervia e Milano Marittima

Con gli ultimi interventi di manutenzione straordinaria, in corso in queste settimane, si stanno completando i lavori di adeguamento nelle scuole di Cervia, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, previsto per il 15 settembre.

Tra i principali lavori, quelli realizzati alla scuola primaria “Fermi” di Pisignano, dove si è intervenuti con il risanamento e la ritinteggiatura delle facciate sia dell’edificio principale sia dell’ampliamento realizzato negli anni Settanta.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione. Nelle scuole primarie “Fermi” di Pisignano e “Pascoli” di Cervia, i corpi illuminanti esistenti, dotati di lampade tradizionali, sono stati sostituiti con nuovi apparecchi a tecnologia LED. L’intervento ha interessato anche i sistemi di illuminazione di emergenza, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici, migliorare la qualità dell’illuminazione e contenere le esigenze di manutenzione.

Un intervento particolarmente significativo ha riguardato infine la scuola primaria “Mazzini” di Milano Marittima, dove è stato rifatto il manto impermeabilizzante del tetto dell’edificio principale.

Il rifacimento ha previsto la realizzazione di un nuovo pacchetto di copertura, con isolamento termico continuo e posa di lastre metalliche in acciaio rivestito. A completamento dell’intervento è stato inoltre installato un sistema di protezione anticaduta con linea vita, destinato alle future attività di ispezione e manutenzione.

Il sindaco Mirko Boschetti e l’assessore ai Lavori Pubblici e alle Politiche Educative Cesare Zavatta hanno dichiarato: “Investire nella manutenzione delle scuole significa prenderci cura dei luoghi in cui i nostri bambini e ragazzi trascorrono una parte importante della loro giornata. I lavori realizzati durante l’estate hanno permesso di affrontare diverse esigenze, ma si tratta di un lavoro costante, che non si esaurisce con l’inizio dell’anno scolastico: continueremo infatti anche nei prossimi mesi a programmare e finanziare nuovi interventi, perché mantenere le nostre scuole in buone condizioni significa investire concretamente nella qualità dei servizi scolastici”.