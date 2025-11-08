Scontro frontale al confine tra Cervia e Cesena, un ferito

Mattinata di paura questa mattina a Pisignano, nella zona di confine tra Cervia e Cesena, dove intorno alle 7.30 si è verificato un incidente stradale che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra due veicoli. L’impatto, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha causato il ferimento di una persona, trasportata in ospedale in codice 3 (codice rosso).

Il sinistro è avvenuto nel territorio comunale di Cesena, seppur in prossimità del confine con Cervia, in un’area che collega le due località romagnole.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure al ferito e gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni della persona coinvolta né sulle cause che hanno provocato lo scontro.