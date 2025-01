Schianto lungo l’Adriatica a Milano Marittima, coinvolte due auto e un camion: quattro feriti

Violento schianto nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’Adriatica a Cervia , all’altezza del ristorante Le Ghiaine. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.50 e ha coinvolto un

camion con rimorchio che transitava lungo la corsia Sud, una Mercedes classe A poi finita fuori dalla sede stradale e una Hyunday I40 familiare. L’impatto è avvenuto tra l’uscita per la variante e la biforcazione per Milano Marittima. Il bilancio è di 4 feriti, portati al Bufalini di Cesena: uno in condizioni di massima gravità, due con un codice di media gravità e uno (il camionista) con lievi lesioni. Sul posto i vigili del fuoco di Cervia, tre ambulanze del 118 e l’auto medicalizzata. Strada chiusa per consentire i rilievi da parte dei carabinieri di Milano Marittima.