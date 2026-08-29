Saline di Cervia, le Terme vogliono le quote della Provincia

Le Terme di Cervia eserciteranno il diritto di prelazione e acquisteranno le quote della Parco della salina cedute dalla Provincia. Si tratta del 18 percento di partecipazioni, che porterebbe la società 6Maggio di Stefano Iseppi a detenere il 27 percento delle quote complessive. Una decisione, questa, ancora non confermata ma inimmaginabile fino a pochi giorni fa, quando le dismissioni societarie dell’Ente ravennate avevano creato una situazione di grande incertezza sul futuro della Salina. Le Terme, cedute recentemente da Anusca alla società che detiene anche quelle di Castel San Pietro Terme, si dovrà però accollare il debito precedente. Il buco di bilancio di 861 mila euro della Parco salina deve infatti essere ripianato con il concorso dei soci, che sono il Comune (56 per cento), la Provincia (18 per cento), la Camera di commercio Ferrara - Ravenna (8 per cento), il Parco del Delta del Po (9 per cento) e appunto le Terme (9 per cento). La Provincia dovrebbe versare nelle casse della Srl cervese circa 155 mila euro, ma secondo l’avviso pubblico sulla cessione delle quote l’esborso spetta al nuovo acquirente, con una base d’asta di 22 mila euro. La direzione delle Terme, dunque, sarebbe pronta a farsi carico di questi oneri, cui vanno aggiunti 77 mila euro come propria parte per l’azzeramento del deficit. D’altronde il complesso termale usufruisce dei fanghi e delle acque madri provenienti proprio dalla Salina, e non potrebbe certo rinunciare a quello che è un patrimonio essenziale per le cure dei propri assistiti. Si apre dunque uno spiraglio sul futuro della società nata nel 2002, proprio grazie a una cordata dei soci attuali (ne faceva parte pure la faentina Isad sali che poi si è defilata), e che senza i conti in ordine adesso non può approvare il bilancio e ha dovuto congelare il Cda.