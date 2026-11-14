Russi, fermato in un’area di servizio con quasi 160 grammi di cocaina: arrestato un 40enne

Fermato in un’area di servizio con oltre un etto e mezzo di cocaina nascosto in auto. Un quarantenne residente nel Modenese è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cervia Milano Marittima, intervenuti insieme ai colleghi della stazione di Russi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato al termine di una mirata attività investigativa condotta dai militari per contrastare il traffico di droga nel territorio cervese. Seguendo le tracce del sospettato, gli uomini dell’Arma lo hanno individuato e bloccato a bordo della sua vettura all’interno dell’area di servizio Sant’Eufemia Est, nel territorio comunale di Russi. La perquisizione personale e del veicolo ha permesso di scoprire cinque involucri contenenti complessivamente 158,40 grammi di cocaina, subito posti sotto sequestro. Per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, sono così scattate le manette: dopo la convalida dell’arresto, l’autorità giudiziaria ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.