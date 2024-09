Ruba un Suv di lusso da 100mila euro a Cervia: fermato e arrestato a Verghereto

Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri di Forlì hanno arrestato un 28ennne italiano incensurato per furto aggravato di un Suv Range Rover del valore di oltre 100mila euro.

I fatti risalgono a martedì 24 settembre quando, poco prima dell’alba, le Centrali Operative della Sottosezione Polizia Stradale di Bagno di Romagna e dell’Arma dei Carabinieri ricevevano la chiamata di un’impresa di vigilanza, che segnalava la presenza lungo il tratto di Forlì-Cesena della SS 3 bis Tiberina di un Range Rover rubato pochi minuti prima e diretto verso sud.

La pattuglia della Polstrada, unitamente ad un equipaggio dell’Arma dei Carabinieri della locale Stazione, si posizionava nei pressi dello svincolo di Verghereto, per attivare una minuziosa attività di osservazione dei veicoli in transito. La determinazione dei poliziotti e dei militari ha dato i frutti sperati: infatti poco dopo il veicolo segnalato veniva avvistato sulla S.P. 137 parallela al punto di osservazione, in direzione Verghereto. Entrambi gli equipaggi attivavano sirena e lampeggiate e si ponevano all’inseguimento del presunto malfattore, riuscendovi poco dopo fermandolo in piazza San Michele di Verghereto.

Le perquisizioni sue e del mezzo consentivano di rinvenire un Jammer (ossia un disturbatore di frequenze elettroniche utilizzato proprio per impedire al dispositivo GPS del veicolo di funzionare) ed un avviatore manuale che era già stato collegato ad alcuni connettori posti sotto il sedile del passeggero anteriore, nonché un taglierino, due cacciaviti, un chiavino, indispensabili per aprire con tutta facilità le macchine parcheggiate dagli ignari proprietari.