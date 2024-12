Ruba 200 euro di formaggi al supermercato: 37enne arrestato a Cervia

Nella serata di lunedì, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno arrestato un 37enne responsabile di furto in un supermercato di Cervia.

In particolare, i carabinieri sono intervenuti su richiesta al 112 da parte del personale del supermercato in quanto era stato fermato un uomo che aveva rubato dei pezzi di formaggio per il valore di circa 200 euro.

I Carabinieri del Radiomobile, raccolti gli elementi necessari, lo hanno dichiarato in arresto e accompagnato in caserma per le operazioni di fotosegnalamento ed identificazione. La refurtiva recuperata è stata invece riconsegnata al supermercato.

Su disposizione del magistrato di turno l’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma di Milano Marittima fino alla celebrazione del processo con rito “direttissimo” davanti al Tribunale di Ravenna di questa mattina, all’esito della quale l’arresto è stato convalidato ed all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.