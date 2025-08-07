Ravenna, irregolarità nelle aziende agricole, multe per 20mila euro e sospensione per un’attività

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna e Cervia-Milano Marittima, in collaborazione con quelli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ravenna (N.I.L.), hanno effettuati diverse ispezioni in alcune aziende agricole del territorio ravennate e cervese. L’attività, ha consentito di individuare tre imprese, riconducibili a due diversi imprenditori, in cui erano impiegati irregolarmente alcuni lavoratori, altri non erano stati sottoposti alla prevista sorveglianza sanitaria e, ad altri ancora, non gli erano stati consegnati i dispositivi di protezione individuale. Inoltre in una delle due aziende, alcuni dipendenti non erano stati adeguatamente formati e che l’imprenditore aveva omesso di elaborare il documento di valutazione dei rischi. Questa ultima violazione comporta gravi conseguenze sia per il datore di lavoro che per l’azienda, incluse sanzioni penali ed economiche, oltre a possibili implicazioni legali in caso di infortuni. Per tali irregolarità, un’attività è stata sospesa e i due imprenditori sono stati è stati segnalati all’Autorità Giudiziaria e gli sono state elevate ammende per un totale di circa 20mila euro.