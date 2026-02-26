Rapina da 20mila euro alla Cassa di San Zaccaria: 3 banditi in fuga

Una rapina a mano armata ha scosso il primo pomeriggio di mercoledì la filiale della Cassa di Risparmio di San Zaccaria, lungo via Dismano. Tre malviventi, con il volto coperto, hanno fatto irruzione nell’istituto di credito minacciando il personale e facendosi consegnare un bottino stimato in circa 20mila euro.

Nonostante la violenza del gesto, nessuno dei presenti ha riportato ferite, anche se lo spavento è stato tale che per uno dei dipendenti è stato necessario l’intervento dell’ambulanza a causa dello choc. Subito dopo il colpo, i rapinatori si sono dileguati, dando il via a una nuova caccia all’uomo che vede attualmente impegnati i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima.

L’episodio arriva in un contesto già segnato da recenti rapine nella zona: solo poche settimane fa due colpi simili erano stati messi a segno, uno in un centro scommesse ad Alfonsine e l’altro nella Farmacia Madonna del Mare a Cervia, con un bottino complessivo di circa 6.600 euro. I due presunti responsabili di quei colpi, un 27enne lughese e un 34enne brasiliano residenti nel Ravennate, sono stati arrestati mercoledì in seguito a indagini lampo condotte dai carabinieri, sotto il coordinamento del pm Stefano Stargiotti.