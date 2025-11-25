Ragazza di Cervia muore investita da un camion a Bologna

BOLOGNA. Una ragazza di 23 anni di Cervia, Viola Mazzotti, ha perso la vita in bicicletta dopo essere stata investita da un camion all’incrocio fra via dell’Arcoveggio e via De Giovanni, a Bologna. L’incidente è avvenuto intorno alle 9. La giovane è rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo. Secondo quanto ricostruito, il mezzo pesante appartiene a una ditta che effettua trasporti per i cantieri del tram. Percorreva via dell’Arcoveggio dal centro con direzione periferia. La bicicletta percorreva la stessa via con la stessaa direzione, sulla pista ciclabile posta a destra della carreggiata. Giunto all’incrocio con via De Giovanni, l’autista del camion avrebbe svoltato a destra entrando in collisione con la ragazza, finita sotto l’asse posteriore del mezzo.

Viola Mazzotti si era laureata nel 2024 in Management e Marketing a Bologna ed era studentessa al Master of Science in Management con specializzazione in Marketing Strategico presso la Catòlica Lisbon School of Business and Economics. Tra le sue passioni il nuoto, l’escursionismo e l’arrampicata.