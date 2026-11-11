Pinarella di Cervia, omicidio Musiani: nuovi elementi attenuano la posizione del 17enne forlivese

Emergono elementi utili ad alleggerire la posizione del 17enne forlivese coinvolto nel drammatico pestaggio che ha portato alla morte di Nicola Musiani, avvenuta a luglio a Pinarella di Cervia. L’esito dell’incidente probatorio al Tribunale per i Minorenni di Bologna, svolto per valutare il coinvolgimento del giovanissimo - difeso dagli avvocati Filippo Poggi e Renato Cappelli -, non ha dato certezze assolute, ma ha fornito alcune indicazioni importanti.
L’unico dei maggiorenni a parlare è stato il 21enne Houssam Abir che, dopo aver scelto di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia, ha reso la propria versione dei fatti, in particolare su quanto a sua conoscenza circa il comportamento tenuto dal 17enne.