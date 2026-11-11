Pinarella di Cervia, omicidio Musiani: nuovi elementi attenuano la posizione del 17enne forlivese

L’unico dei maggiorenni a parlare è stato il 21enne Houssam Abir che, dopo aver scelto di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia, ha reso la propria versione dei fatti, in particolare su quanto a sua conoscenza circa il comportamento tenuto dal 17enne.

Emergono elementi utili ad alleggerire la posizione del 17enne forlivese coinvolto nel drammatico pestaggio che ha portato alla morte di Nicola Musiani, avvenuta a luglio a Pinarella di Cervia. L’esito dell’incidente probatorio al Tribunale per i Minorenni di Bologna, svolto per valutare il coinvolgimento del giovanissimo - difeso dagli avvocati Filippo Poggi e Renato Cappelli -, non ha dato certezze assolute, ma ha fornito alcune indicazioni importanti.

Si tratta di elementi di rilievo che potrebbero ridefinire i contorni dell’aggressione e la posizione del minorenne. L’udienza era stata fissata dal Gip Anna Filocamo su richiesta del pm Filippo Santangelo. All’appello si sono presentati quattro degli indagati, tre dei quali hanno tuttavia scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Durante il lungo interrogatorio, Abir ha respinto le accuse a suo carico fornendo una versione dei fatti che scagionerebbe il minore da condotte aggressive dirette: secondo il suo racconto, il ragazzo non avrebbe preso parte attiva al ferimento della vittima.

L’elemento di maggiore novità emerso dal controinterrogatorio della difesa riguarda la descrizione dettagliata dell’arma. Abir ha dichiarato che si trattava di un coltello a scatto (a molla) con una lama di circa 13-14 centimetri, una tipologia d’arma d’offesa di cui sono vietati sia il porto sia la detenzione. Nel corso della rissa, l’indagato avrebbe sferrato un calcio a una spalla per far cadere il coltello e sottrarlo, tenendolo con sé fino al giorno successivo, prima che venisse poi disperso. Viene inoltre confermata la presenza di un manganello telescopico in possesso a un altro dei partecipanti allo scontro.

Questa circostanza - l’impiego di armi letali già in pugno agli aggrediti prima del precipitare degli eventi - è ritenuta cruciale dalle difese per incrinare la contestazione dell’aggravante dei futili motivi.

Di rilievo, infine, l’acquisizione di due verbali di testimonianza resi da due ragazzi maggiorenni di Forlì, raccolti dai Carabinieri di Ravenna a metà agosto ma giunti solo di recente nel fascicolo bolognese. Le dichiarazioni contenute in tali atti risulterebbero ampiamente favorevoli alla posizione del giovane indagato.