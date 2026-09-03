Pinarella di Cervia: omicidio Musiani, in carcere minorenne forlivese

Nella mattinata di oggi, giovedì 3 settembre, i Carabinieri di Ravenna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un minorenne residente nella provincia di Forlì-Cesena. Il giovane è ritenuto essere uno dei presunti autori dell’omicidio di Nicola Musiani. L’operazione si inserisce nel prosieguo delle indagini relative ai noti fatti avvenuti la notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia, dove la vittima ha perso la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto, erano già stati sottoposti a fermo altri quattro giovani.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, che ha coordinato le attività investigative e avallato le ipotesi ricostruite dai militari dell’Arma. Il minore è stato rintracciato all’interno della propria abitazione. Al termine delle formalità di rito e in conformità con quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato accompagnato presso l’Istituto Penale Minorile di Bologna.