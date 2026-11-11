Pinarella di Cervia, omicidio Musiani, il sindaco Boschetti e le immagini sui social: “Un episodio grave, siamo vicini ai familiari”

Dopo la notizia della diffusione delle immagini degli ultimi momenti di vita di Nicola Musiani sui social, il sindaco di Cervia Mirko Boschetti e l’assessore agli Affari legali e generali Samuele De Luca hanno espresso la posizione del Comune in una nota congiunta: “Questo grave episodio rafforza ulteriormente la determinazione dell’Amministrazione comunale nel contrastare e perseguire ogni condotta illecita perpetrata sul nostro territorio e veicolata attraverso qualsiasi strumento, incluse le piattaforme digitali. Nel rinnovare la più sentita vicinanza dell’intera istituzione ai familiari di Nicola Musiani, esprimiamo il nostro sincero ringraziamento all’Arma dei Carabinieri e alla Procura della Repubblica di Ravenna per l’accurata e capillare attività investigativa svolta.”