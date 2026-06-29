Pinarella di Cervia, malore in spiaggia: muore turista 83enne

Un probabile malore fatale è alla base di una mattinata tragica sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, dove un turista emiliano di 83 anni ha perso la vita. La tragedia poco dopo le 11 nel tratto tra i bagni 60 e 65, dove l’uomo si è accasciato a terra. I primi soccorsi sono arrivati dai marinai di salvataggio, quindi si sono precipitati in spiaggia anche i sanitari del 118, ma tutti i tentativi di rianimazione sono purtroppo risultati vani. Sul posto anche la Polizia Locale di Cervia e la Guardia Costiera.