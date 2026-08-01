Pinarella di Cervia, l’ultimo saluto a Nicola Musiani, sulla bara la scritta: “Datemi giustizia” VIDEO GALLERY

Oggi pomeriggio a Pinarella di Cervia si è celebrato l’ultimo saluto al 54enne Nicola Musiani , morto dopo giorni di agonia in seguito al violento pestaggio subito nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Una scomparsa che ha lasciato sgomenta una intera comunità che gli ha reso omaggio per un ricordo in piazzale Tritone, dove Musiani viveva in un camper e dove venne ritrovato dopo la brutale aggressione. Sulla bara faceva mostra di sé la scritta “Datemi giustizia” accanto a una maglietta dei tifosi della Virtus Bologna di basket . Dopo la sosta commemorativa, il corteo ha raggiunto il cimitero di Cervia per la sepoltura in forma riservata, come richiesto dal padre Giorgio e dai familiari. Un lungo applauso sulle note di “ Wish you were here” dei Pink Floyd ha salutato la partenza della salma.

Mentre le indagini per risalire agli assassini sono ancora in corso da parte dei carabinieri coordinati dal pm Angela Scorza, la frazione cervese è ancora scossa da una ferita destinata a segnare l’estate della località balneare. Lo dimostrano i post e gli interventi che da giorni occupano i media e le pagine dei social network. Ma non solo. Sono numerose le persone sentite nel corso dell’inchiesta come persone informate sui fatti. Fra loro, non manca chi si è presentato spontaneamente per riferire dettagli potenzialmente utili per giungere all’identificazione del branco. L’inchiesta si è nel frattempo arricchita di acquisizioni, in particolare i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Anche lo stesso telefono in uso alla vittima è al vaglio degli investigatori, nella speranza che chat e contatti possano fornire elementi di interesse investigativo.

Non si esclude infatti che Musiani potesse conoscere chi lo ha ucciso. Secondo quanto finora ipotizzato sarebbero almeno cinque le persone che avrebbero preso parte al pestaggio, pianificato pare come rappresaglia in seguito a una discussione avvenuto la sera stessa e conclusosi con la fuga repentina degli aggressori.