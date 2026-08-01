Pinarella di Cervia, l’ultimo saluto a Nicola Musiani, sulla bara la scritta: “Datemi giustizia” VIDEO GALLERY

Oggi pomeriggio a Pinarella di Cervia si è celebrato l’ultimo saluto al 54enne Nicola Musiani, morto dopo giorni di agonia in seguito al violento pestaggio subito nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Una scomparsa che ha lasciato sgomenta una intera comunità che gli ha reso omaggio per un ricordo in piazzale Tritone, dove Musiani viveva in un camper e dove venne ritrovato dopo la brutale aggressione. Sulla bara faceva mostra di sé la scritta “Datemi giustizia” accanto a una maglietta dei tifosi della Virtus Bologna di basket. Dopo la sosta commemorativa, il corteo ha raggiunto il cimitero di Cervia per la sepoltura in forma riservata, come richiesto dal padre Giorgio e dai familiari. Un lungo applauso sulle note di “Wish you were here” dei Pink Floyd ha salutato la partenza della salma.