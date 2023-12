Pinarella di Cervia, inaugura il McDonald’s

Il nuovo ristorante McDonald’s di Pinarella di Cervia, situato in Via Romea Sud 189, aprirà oggi, nel locale lavoreranno 38 persone. Il ristorante è completo di doppia corsia McDrive, grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine comodamente dalla propria auto. Nel locale si trova anche McCafé .

Il ristorante ha 243 posti a sedere tra interno ed esterno. È inoltre dotato di kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia. È previsto anche uno spazio dedicato ai bambini in sala e un’area giochi esterna, per intrattenerli durante la loro permanenza.