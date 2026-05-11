Pinarella di Cervia. ex colonia Paradies a Technacy: c’è la firma per i lavori di riqualificazione

Cervia
  • 11 maggio 2026
Vittorio Foschi e Michela Gulminelli di Technacy davanti all’ex Colonia Paradies
Vittorio Foschi e Michela Gulminelli di Technacy davanti all’ex Colonia Paradies

Un ulteriore passo decisivo nel progetto di riqualificazione e rigenerazione dell’ex Colonia Paradies di Pinarella, in Viale Italia 330, acquisita da Technacy nel 2022.

Technacy è un’azienda tecnologica nata a Cervia che lavora con e per Operatori di Telefonia Mobile (MNO), aziende e partner, con soluzioni disegnate per risolvere i problemi della comunicazione mobile attraverso la gestione e la sicurezza del traffico dati. In parallelo sta costruendo progetti di Open Innovation sul territorio per rafforzare l’impegno verso la comunità e creare una nuova forma di turismo sostenibile.

L’obiettivo di riqualificazione non è solo ospitare la nuova sede aziendale, ma creare un ecosistema integrato aperto a connessioni con altre imprese, associazioni, e startup di promozione sociale e culturali di Cervia e dell’Emilia-Romagna.

Nei giorni scorsi il ceo di Technacy Vittorio Foschi e Michela Gulminelli hanno firmato davanti al notaio, assieme al funzionario del Comune, la convenzione con il Comune di Cervia, propedeutica al permesso di costruire.

Si tratta di un passaggio che segue un iter già molto avanzato: dopo l’affidamento dell’incarico progettuale allo studio Officina Meme Architetti nell’agosto 2024, la consegna del progetto al Comune a dicembre 2024 e l’approvazione ufficiale da parte del Consiglio Comunale di Cervia a novembre 2025, il progetto è ora pronto a passare dalla carta alla realtà. Non appena arriverà la comunicazione ufficiale da parte degli uffici comunali, Technacy avrà un anno di tempo per avviare i lavori.

Il progetto

La riqualificazione e rigenerazione dell’Ex Colonia Paradies da parte di Technacy sarà il primo progetto nella Riviera Romagnola a integrare coworking, coliving, sostenibilità energetica e valorizzazione del patrimonio dismesso. La struttura si sviluppa su un’area totale di circa 3.150 m² (comprensiva di zona verde e spiaggia), con un volume complessivo di 5.700 m³, in posizione unica fronte mare e a ridosso della pineta cervese. Si articolerà su tre livelli: coworking con bar al piano terra, coliving al primo piano, sede di Technacy al secondo piano, con giardino dedicato agli eventi, spiaggia e terrazza rooftop con sala riunioni ed eventi.

Il progetto architettonico affidato a Officina Meme Architetti si orienta all’assenza di consumo di suolo, al mantenimento dell’impronta storica dell’edificio del 1960, all’alto efficientamento energetico, alla desigillazione del suolo e alla realizzazione di nuovi standard pubblici secondo i principi della progettazione Nature Based Solutions (NBS). L’edificio sarà dotato di una pergola fotovoltaica in copertura che garantirà l’autosufficienza energetica della struttura.

L’obiettivo finale è diventare il primo modello replicabile per destagionalizzare la Riviera Romagnola, trasformando colonie abbandonate in ecosistemi attivi tutto l’anno, capaci di connettere innovazione, territorio, persone e benessere legati al turismo sostenibile. Per rimanere aggiornati sul progetto restate sintonizzati su Technacy e ConnectingPlace.

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