Pinarella di Cervia e Tagliata: via ai lavori in viale Italia dal 29 settembre

Conclusa la stagione balneare, lunedì 29 settembre riprenderanno i lavori di riqualificazione e rigenerazione Urbana del lungomare tra Pinarella e Tagliata, sospesi ad aprile per non interferire con le attività economiche e commerciali presenti nell’area.

Il termine dei lavori, iniziati nell’autunno del 2023, è previsto per la fine dell’anno.

I lavori prevederanno il rifacimento di viale Italia da viale Piemonte e viale San Marino, dove la percorrenza è a doppio senso di marcia, e da viale Emilia a viale De Amicis, oltre al rifacimento degli stradelli a mare di viale Piemonte e di viale Emilia e alla realizzazione delle aiuole ornamentali su tutto il viale.

Il tratto finale, tra viale Emilia e viale De Amicis, a Pinarella, verrà realizzato a raso e con l’uso dell’asfalto colorato, come nel tratto precedente. Questo nuovo materiale, oltre a migliorare la visibilità dell’asse viabile, garantirà soprattutto una riduzione dell’albedo e della temperatura percepita.

Negli stradelli a mare di viale Piemonte e di viale Emilia si procederà all’eliminazione dell’asfalto e alla ripavimentazione con materiali naturali e permeabili, per garantire un miglioramento del comfort visivo e termico e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Durante l’esecuzione dei lavori saranno previste modifiche alla viabilità, che verranno comunicate con largo anticipo mediante l’apposizione di opportuna cartellonistica.