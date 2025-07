Pinarella di Cervia, aperto il presidio temporaneo di Polizia

È stato aperto ufficialmente il presidio temporaneo della Polizia di Stato a Pinarella di Cervia, alla presenza del Questore di Ravenna Gianpaolo Patruno, del sindaco di Cervia Mattia Missiroli, del Presidente del Consiglio Comunale di Cervia Samuele De Luca e delle autorità civili e militari.

L’Ufficio, sito a Pinarella di Cervia in via Tritone 13/A, aperto dal 1 luglio resterà operativo sino al 31 agosto per le esigenze di controllo del territorio di ordine e sicurezza pubblica connesse alla stagione estiva.

Così il Questore di Ravenna Gianpaolo Patruno: “E’ noto come la popolazione cervese nel periodo estivo aumenti in modo esponenziale. Ho il compito, unitamente alle altre Forze di Polizia ad ordinamento generale e locale di rendere serena la convivenza e la fruizione delle bellezze di questa terra a tutti, villeggianti e residenti. Produrremo ogni sforzo possibile per assicurare una oculata ed attenta gestione della sicurezza tout court sul territorio”.

Soddisfatti il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e il vicesindaco con delega alla Sicurezza Gianni Grandu: “Il Posto di Polizia ha riaperto anche quest’anno. Una presenza importante sul nostro territorio soprattutto in questi periodi in cui è necessaria un’attenzione particolare all’ordine e alla sicurezza pubblica. Siamo particolarmente grati al Prefetto Raffaele Ricciardi e al Questore Gianpaolo Patruno per avere predisposto servizi straordinari di controllo per il nostro territorio durante la stagione estiva. Il costante contatto e la continua interlocuzione e sinergia con la Prefettura, la Questura e le Forze dell’Ordine, sono indispensabili per perseguire il modello di città che vogliamo in cui decoro, sicurezza, rispetto e vivibilità sono valori imprescindibili”.