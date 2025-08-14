Pinarella di Cervia, aggredisce gli agenti durante un controllo e viene arrestato

Nella serata di ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un uomo in seguito ad una segnalazione pervenuta da alcuni cittadini. Giunti prontamente sul posto, gli operatori delle Volanti in servizio presso Pinarella si recavano nell’abitazione dell’uomo, che, in evidente stato di alterazione psicofisica, alla vista degli agenti si è subito mostrato aggressivo e poco collaborativo. L’uomo, già gravato da precedenti di polizia, dopo aver fatto entrare gli operatori all’interno dell’abitazione li spintonava a terra aggredendoli e provocandogli delle lesioni. Prontamente immobilizzato dagli agenti, l’uomo continuava ad insultare e minacciare gli operatori di polizia che, intanto, ispezionavano la casa trovando cocaina per uso personale, che veniva sequestrata.

Accompagnato in Questura per il compimento degli atti di rito e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza. Nei suoi confronti, nella mattinata di oggi, il Tribunale ha provveduto a convalidare l’arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, disponendo la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Ravenna.