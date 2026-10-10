Per comprare una casa di 80 metri quadrati a Cervia servono oltre 13 anni di stipendio

A Cervia il prezzo di una casa di 80 metri quadrati equivale a 13,2 anni di reddito netto medio: quasi il doppio rispetto a Ravenna e circa quattro volte il valore di Alfonsine. È il divario che emerge dall’elaborazione di Quadrivio sui 18 comuni della provincia, costruita incrociando le quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare con i redditi dichiarati dai contribuenti.

La città costiera è nettamente al primo posto per il peso dell’acquisto di un’abitazione sul reddito. Il prezzo di riferimento è di 3.290 euro al metro quadrato, che per un alloggio di 80 metri significa 263.200 euro. Nel capoluogo la quotazione scende a 2.030 euro, per un valore di 162.400 euro e un rapporto con il reddito pari a 7,5 annualità. Per una superficie identica, dunque, a Cervia il costo risulta superiore di oltre 100mila euro.

Il distacco è ancora più marcato rispetto agli altri comuni. A Faenza il prezzo indicato è di 1.300 euro al metro quadrato e l’acquisto corrisponde a 4,7 anni di reddito. A Castel Bolognese e Brisighella il rapporto sale a 4,8, mentre a Russi si ferma a 4,5. Nessuno dei comuni diversi da Cervia e Ravenna raggiunge le cinque annualità: un dato che evidenzia quanto la località balneare si separi dal resto del territorio nel confronto fra valori immobiliari e redditi dichiarati.

All’estremo opposto si trova Alfonsine, con 850 euro al metro quadrato e 3,4 anni di reddito per gli stessi 80 metri. Seguono Massa Lombarda, con 900 euro e 3,6 annualità, e Lugo e Conselice, entrambe a 3,7. In questi ultimi due comuni i prezzi sono rispettivamente di 1.030 e 930 euro al metro quadrato: il rapporto dipende infatti anche dal reddito medio locale, oltre che dal valore delle abitazioni.

I numeri vanno letti come un indicatore comparativo, non come una previsione del tempo necessario per diventare proprietari. Le 13,2 annualità cervesi presuppongono di destinare all’acquisto l’intero reddito netto, senza sostenere alcuna spesa quotidiana. Il calcolo non misura quindi gli anni di risparmio effettivi, né la durata di un mutuo. Inoltre, il reddito considerato è quello medio per contribuente, non lo stipendio di un lavoratore dipendente.