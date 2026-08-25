Oktoberfest a Pinarella: si parte il 28 agosto con Modena City Ramblers

Dal 28 agosto al 6 settembre a Pinarella di Cervia, debutta la prima edizione della locale Oktoberfest. Si tratta di un progetto ideato e organizzato dai soci del Full Moon, Alessandro Vinci e Andrea Alici, con il patrocinio del Comune di Cervia. Per l’occasione viale Tritone sarà completamente chiuso al traffico e trasformato in un grande villaggio della festa. Accanto al Full Moon prenderanno posto uno street market con espositori e artigiani, mentre il grande parcheggio antistante ospiterà un polo dedicato al divertimento con Luna Park, area gastronomica, stand della celebre birra Hofbräuhaus Hb di Monaco di Baviera e piatti tipici tedeschi come stinco, würstel, crauti e spaetzle, affiancati naturalmente al tradizionale menù alla carta del ristorante. Ad arricchire la manifestazione sarà un cartellone musicale, con ingresso gratuito a offerta libera ogni sera. Si parte il 28 agosto con i Modena City Ramblers, seguiti da Jaysantos, Punkreas, Gem Boy, la serata di Zoo 105 con Paolo Noise e Pippo Palmieri, quindi Ruggero dei Timidi, Tonino Carotone, Brusco, Statuto e gran finale il 6 settembre con i Moka Club. L’intero ricavato delle offerte raccolte durante la manifestazione sarà devoluto in beneficenza al Canile di Cervia e alla Casa di Riposo Busignani.