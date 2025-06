Notte Rosa a Cervia: tutto il programma

Quasi un centinaio gli eventi presentati ufficialmente ieri nel corso della conferenza stampa da Roberta Frisoni , assessora regionale al turismo, commercio e sport, Jamil Sadegholvaad , presidente di Visit Romagna, e Claudio Cecchetto , ambassador di Visit Romagna, a cui hanno partecipato i sindaci e gli sssessori dei comuni coinvolti nel progetto. Per il comune di Cervia era presente l’sssessora Federica Bosi . Anche a Cervia è tutto pronto per il lungo pink weekend che abbraccia le giornate più luminose dell’anno.

Dal 20 al 22 giugno 2025 , la Romagna si prepara a vivere la 20esima edizione della Notte Rosa-HIT’S Summer : tre giorni e due notti in cui la “terra del sorriso” si trasforma in un concentrato di allegria , con concerti, dj set, spettacoli e performance che invaderanno la riviera , dal tramonto fino all’alba, in una celebrazione collettiva della musica e della voglia di stare insieme.

Venerdì 20 giugno la spiaggia di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata ospiterà le feste di benvenuto all’estate: nei bagni che aderiscono all’iniziativa, e che sono aperti straordinariamente fino alle 3, l’atmosfera si anima con balli, musica e feste sotto le stelle. In piazza della Repubblica a Pinarella, alle ore 21, concerto con i Barboni di lusso. Ingresso libero. Il parco CerviAvventura aprirà i battenti anche di notte per un percorso tra i pini illuminato solo dalle lampade frontali. Una sfida al buio, tra coraggio e magia, da vivere in piccoli gruppi per godersi il silenzio della natura. Evento a pagamento.

Sabato 21 giugno, a Milano Marittima nel salotto della Rotonda Primo Maggio, alle ore 21, un evento culturale d’eccezione: la proiezione del docufilm “Sacchi, la favola di un visionario”, dedicato ad Arrigo Sacchi, con la presenza dell’allenatore, grande amico di Milano Marittima, e dei protagonisti della sua lunga carriera. Ingresso libero. La stessa sera, in piazza Garibaldi, è in programma, dalle 21, il concerto “Entertainment superheroes - 30 years”, dei Moka Club: un appuntamento che promette allegria e divertimento. Ingresso libero. Per tutto il week end, inoltre, le acque di Cervia e Milano Marittima ospiteranno anche il Grand Prix Offshore, una tappa spettacolare del Campionato del Mondo di motonautica.

Inoltre dal 20 al 22 giugno Il MUSA – Museo del Sale propone per tutto il weekend, aperture straordinarie serali e un laboratorio per bambini dedicato a Altero, il fenicottero rosa, mascotte dell’edizione 2025. Un’occasione per avvicinarsi alla storia delle saline in modo divertente e coinvolgente.

Come ultima proposta, ma non per importanza, il Centro visita salina di Cervia offre escursioni in canoa a un giro speciale in barca per assistere al risveglio della natura la mattina di domenica 22 giugno dalle 6:30 (per info: 0544973040).