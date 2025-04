“No alle discoteche in spiaggia a Cervia, va difeso un modello turistico per famiglie”: l’appello di Ascom e Confesercenti

Confcommercio Ascom Cervia e Confesercenti Cervia ribadiscono: “No alle discoteche in spiaggia”. “Non è ancora terminato il lungo periodo dei ponti - si legge in una nota - ma siamo in grado di affermare senza ombra di dubbio che se l’intento dell’Amministrazione era eliminare le discoteche in spiaggia purtroppo l’obiettivo è fallito. Questo tipo di attività, che vengono definite impropriamente ‘eventi’, hanno generato nuovamente situazioni che non sono compatibili con una località che si definisce a misura di famiglie e città dello sport e della salute. Non ci assumiamo alcuna responsabilità sull’evoluzione di questa che consideriamo una deriva del divertimento. Per questione di opportunità e senso di responsabilità preferiamo omettere i dettagli di ciò che è accaduto in centro e sul lungomare nei giorni passati.

Occorre difendere un modello turistico che si concili con la tranquillità della vacanza e una offerta legata a sport, benessere, cultura e serenità – che come modello apprezziamo convintamente. Occorre un cambio totale delle norme rivelatesi inefficaci e che deviano su un modello che non accettiamo e che non vogliamo perché allontana le famiglie. Deve ancora iniziare la stagione turistica balneare estiva e per questo siamo molto preoccupati. Restiamo come sempre a disposizione per un incontro con i soggetti istituzionali preposti teso a porre eventuali correttivi a queste situazioni deprecabili”.