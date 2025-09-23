Nel weekend al Fantini tornano i campionati italiani di Triathlon Sprint: resteranno a Cervia fino al 2027

L’amministrazione comunale di Cervia ha deciso di sostenere anche per il prossimo triennio l’evento sportivo “Campionati italiani Triathlon Sprint – Cervia”. Lo ha deciso la Giunta comunale, ritenendo il progetto presentato dall’Associazione Flipper Triathlon di Ascoli Piceno di importanza strategica per la valorizzazione dell’offerta turistica della città, soprattutto in un periodo in cui le attività balneari sono in fase di chiusura.

I Campionati italiani Triathlon Sprint si svolgono a Cervia già da diversi anni nell’ultimo weekend di settembre, dopo l’Ironman, e richiamano oltre 4mila atleti provenienti da tutta Italia. L’edizione di quest’anno si terrà sabato 27 e domenica 28 settembre, con partenza e arrivo a Cervia al Fantini Club sul Lungomare Deledda.

Gli atleti si cimenteranno nelle tre prove previste dal Triathlon Sprint, composte da 750 m di nuoto, 20 km di bici su un circuito cittadino e 5 km di corsa su Lungomare di Cervia. Nelle due giornate di gare, oltre al Campionato Italiano di Triathlon Sprint Assoluto e di Categoria, è previsto lo svolgimento del Campionato Italiano a Staffetta 2+2 e della Coppa Crono Triathlon Sprint.

Sarà un impegno reciproco, l’Associazione garantirà l’esclusiva dei Campionati per Cervia, oltre a valorizzare la nostra città nella promozione dell’evento, mentre il Comune supporterà l’evento fornendo l’utilizzo gratuito delle attrezzature necessarie per l’organizzazione.

Il Vicesindaco Gianni Grandu con delega allo Sport ha dichiarato: “La nostra Amministrazione considera lo sport un asse strategico per lo sviluppo turistico di Cervia. Sosteniamo convintamente una manifestazione sportiva di carattere nazionale come questa, perchè rappresenta un’opportunità straordinaria per rafforzare l’immagine della città come destinazione capace di coniugare accoglienza, qualità della vita e grandi eventi. Queste iniziative, oltre a richiamare presenze da tutta Italia e anche dall’estero, contribuiscono ad arricchire l’offerta turistica, creando occasioni di socialità, intrattenimento e condivisione che valorizzano il nostro territorio. Lo sport si conferma dunque non solo come momento di competizione e spettacolo, ma anche come motore di promozione turistica, sviluppo economico e coesione sociale”.