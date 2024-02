Morto Guido Buscaroli, fondatore del Basket Cervia

Addio a un pioniere dello sport. Dopo una lunga malattia si è spento all’età di 77 anni Guido Buscaroli, noto personaggio di Cervia nel campo finanziario e sportivo. Dopo avere lavorato per molti anni in banca era andato in pensione, occupandosi però di una società di servizi, di cui era amministratore delegato. Sul versante sportivo è stato il fondatore del basket Cervia ed ha allenato negli anni settanta il settore femminile con ottimi risultati. Socio del circolo nautico “Amici della vela” per 30 anni, è stato anche consigliere del sodalizio. I funerali si svolgeranno venerdì alle 15 in Duomo.