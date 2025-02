Milano Marittima, venduto lo storico “Al Caminetto”: il nuovo proprietario è cesenate

«Nell’ambito della diversificazione del gruppo – annuncia ora il presidente cesenate di Plt Pierluigi Tortora –, è nostra intenzione crescere nel settore del food in alcuni luoghi internazionali, dove in sinergia con altre attività del gruppo potrà crescere una catena di elevato valore. Sono previste infatti nel breve termine le inaugurazioni a New York, Dubai, Miami e Londra, di altrettanti ristoranti».

«Ringrazio l’ingegner Tortora – interviene a sua volta l’ormai ex titolare – per la fiducia accordatami. Sarà un privilegio collaborare con questo gruppo nella nuova avventura che sta per iniziare. Sono dispiaciuto di avere ceduto il ristorante, lì c’è dentro tutta la mia vita, ma l’età non mi consentiva più di andare avanti».

Si chiude così una epopea, quella legata ai pionieri del passato che hanno fatto grande Milano Marittima. Fra questi Antonio Batani, il cui impero ricettivo a 5 stelle viene gestito egregiamente ora dalle figlie, ed Ettore Sovera, l’ideatore dell’hotel Mare Pineta che viene condotto adesso dalla famiglia Salaroli con grande spirito avveniristico. Fra i grandi nomi non va dimenticato l’albergatore “visionario” Silvano Collina, titolare del Bellevue negli anni Sessanta e Settanta, e la famiglia Laghi, che lanciò la gelateria il “Nuovo fiore”. Mazzoni ha messo a tavola tutti i personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno frequentato Mi.Ma. in questi anni, contando sulla sua proverbiale ospitalità.

Un requisito che certamente erediterà lo stesso Tortora, potendo attingere dalla grande professionalità del suo predecessore e avendolo per giunta al suo fianco nella difficile fase della ripartenza.