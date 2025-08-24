Milano Marittima, strage di alberi, divieto di accesso alle pinete ai parchi alberati VIDEOGALLERY

Cervia
  • 24 agosto 2025
Milano Marittima, strage di alberi, divieto di accesso alle pinete ai parchi alberati VIDEOGALLERY
Il punto della situazione in Comune alla presenza anche del presidente della Regione De Pascale
CERVIA. Il temporale di questa mattina con forte vento e precipitazioni intense ha provocato l’allagamento di strade e la caduta di diversi alberi a Milano Marittima e in altre zone del territorio. Il Comune di Cervia fa sapere che si registrano forti danni alle auto e alle strutture, ma fortunatamente non vi sono segnalazioni di alcuna persona ferita. «La Protezione civile e i Vigili del Fuoco con squadre provenienti anche dalle province di Bologna e Modena e dalla regione Marche sono attive e la macchina operativa è dispiegata al massimo», scrivono il sindaco e il vice sindaco con delega alla Protezione civile. «Come avvenuto anche in occasioni precedenti riporteremo il prima possibile la situazione alla normalità e confidiamo di ripristinare nel pomeriggio la piena viabilità. Saranno ripristinate a breve tutte le condizioni normali, la zona colpita dal fortunale è circoscritta rispetto all’intera località, che continuerà a svolgere in pieno l’attività turistica.

La località è continuamente monitorata grazie anche alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine. E’ aperto il C. O. C. Centro Operativo Comunale che è in costante contatto col C.C.S della Prefettura. E’ presente al Centro Operativo Comunale anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. E’ stata disposta la chiusura delle pinete e dei parchi alberati, pertanto è vietato entrare nei suddetti luoghi. Si raccomanda la massima attenzione negli spostamenti».

