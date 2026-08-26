Milano Marittima, scappa alla vista della Polizia con l’hashish: diciannovenne finisce in carcere

Un diciannovenne di origine egiziana, regolare sul territorio nazionale e già ben noto alle forze dell’ordine, è finito nuovamente in manette a Milano Marittima dopo un vano tentativo di fuga. Notato durante un controllo di routine dagli agenti del Posto di Polizia di Pinarella di Cervia, il giovane ha cercato di seminare la pattuglia sbarazzandosi di un involucro. La manovra non è sfuggita ai poliziotti, che hanno immediatamente recuperato il pacchetto scoprirete che conteneva 14,5 grammi di hashish.

Per il ragazzo la situazione si è complicata in fretta. Il diciannovenne, infatti, era già stato arrestato il 13 agosto scorso per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, ed era fresco destinatario di un divieto di dimora nella provincia di Ravenna; misura che ha palesemente ignorato facendosi cogliere sul fatto.

Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Questura, il giovane è comparso questa mattina davanti al giudice per il rito direttissimo. Alla luce dei precedenti e della violazione del divieto, il magistrato ha inasprito la misura cautelare disponendo la custodia in carcere. Il diciannovenne è stato quindi trasferito presso la casa circondariale di Rimini.